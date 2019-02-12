Ярославль, 12 февраля, 2019, 14:29 — ИА Регнум. В Ярославле 12 февраля около полудня в центре города льдина с крыши упала на женщину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Место падения льда на женщину в Ярославле

Пострадавшая с травмами была госпитализирована в больницу имени Соловьева на машине скорой помощи. Лед сошел с дома на улице Депутатской, 7. По информации ИА REGNUM, у здания несколько собственников: мэрия города Ярославля, АО «Центр» (рынок, собственник — мэрия Ярославля), частные владельцы. В этом случае собственники несут коллективную ответственность за крышу.

Как видно на фотографии, накануне крыша была почищена. Однако не до конца. Снег и лед сбили только с края кровли. Видимо, для того, чтобы удовлетворить проверяющих. Снизу кажется, что кровля чистая.

Однако на скате лед и снег остался. Именно он и сошел на пострадавшую. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, женщина получила легкие травмы, она отпущена на амбулаторное лечение.