Темрюкский район, Краснодарский край, 12 февраля, 2019, 14:25 — ИА Регнум. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту загрязнения земельного участка площадью около шести гектаров опасными химическими веществами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Дело возбуждено по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

astat Лиман Цокур

Речь идет о загрязнении химическими веществами земельных участков площадью около 57 тысяч квадратных метров в водоохранной зоне лимана Цокур в поселке Прогресс Темрюкского района. Загрязнение было обнаружено в декабре 2018 года. Позже специалисты установили: в почве превышены допустимые концентрации загрязняющих веществ, в том числе мышьяка, меди, нефтепродуктов, хрома. Это создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, в том числе — акватории лимана Цокур и Черного моря. Размер причиненного ущерба устанавливается.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в СКР.

Добавим, что ранее в местных СМИ сообщалось о том, что жители поселка Прогресс жалуются на загрязнение земель — в частности, баннер с призывом к властям решить проблему был развернут на автодорожном мосту.