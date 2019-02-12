Хельсинки, 12 февраля, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Членство Российской Федерации в Совете Европы (СЕ) должно быть сохранено, заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

Adrian Grycuk Зал заседания ПАСЕ

По его словам, Финляндия как страна председатель Комитета министров СЕ одна не может решить соответствующий вопрос, поскольку должна быть готовность идти на компромисс и четкая формулировка позиций.

«Россия — европейская страна, и поэтому важно сохранить ее членство, чтобы она продолжала работать», — цитирует РИА Новости Сойни.

Напомним, российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили права голоса после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. В январе 2019 года в МИД РФ не исключил выхода России из ПАСЕ.

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