Калуга, 12 февраля, 2019, 14:13 — ИА Регнум. В Калужской области в 2018 году прокурорами было выявлено 718 нарушений миграционного законодательства, опротестовано и отменено 43 незаконных правовых акта, внесено 68 представлений, 48 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности привлечены 10 должностных и юридических лиц, в суды направлено 49 заявлений. Об этом 12 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

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По её словам, факты фиктивной регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства выявлены 10 городскими и районными прокурорами.

В деятельности органов полиции установлено более 100 нарушений законодательства при оказании государственных услуг в сфере миграции. Эти нарушения касались вопросов постановки на миграционный и регистрационный учет, разрешения временного, постоянного проживания на территории РФ, предоставления адресно-справочной информации, соблюдения сроков оказания услуг по оформлению и выдаче паспорта гражданина РФ, разрешения осуществлять на территории РФ трудовую деятельность и привлекать иностранную рабочую силу.

«Установлены факты ненадлежащего исполнения территориальными подразделениями миграционного органа функций по осуществлению государственного контроля за проживанием и временным пребыванием иностранных граждан, неисполнением обязанностей по выявлению фактов фиктивной регистрации иностранных граждан, составлении мотивированных заключений об изложенном и принятии решений об аннулировании фиктивных регистраций», — сказала Искрина Лепёхина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Калужской области ранее была осуждена сотрудница отделения по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Козельский». Женщина фиктивно поставила гражданку иностранного государства на миграционный учет по месту жительства в квартире, принадлежащей своей родственнице.

Жилое помещение для проживания фактически не предоставлялось, зарегистрированная женщина проживала и работала в Москве. Сведения о данной регистрации сотрудница отделения по вопросам миграции внесла в официальные документы для предоставления гражданке иностранного государства гражданства Российской Федерации. Действия подсудимой повлекли незаконное приобретение женщиной российского гражданства.