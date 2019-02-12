Москва, 12 февраля, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Не успели цифровые «мультиплексы» начать работу на территории ряда регионов в полном объеме, как возмущенные граждане РФ уже стали писать в социальных сетях, а иногда и звонить на федеральные телеканалы с сообщениями о случаях мошенничества. Нередко мошенники звонят гражданам по телефону и говорят неправду, что после отключения аналогового сигнала бесплатного телевидения вообще не будет, значит, если зрители хотят продолжать смотреть телевизор, им нужно подключить платное телевидение, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

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«Эти слухи уже опровергли в Минкомсвязи, разъяснив, что после отключения аналогового сигнала зрителям будет доступно 20 бесплатных эфирных каналов, как и сейчас, просто «картинка» станет лучше. Но при условии, что абоненты обладают современными телевизорами, готовыми к приему цифрового сигнала», — отметила эксперт.

К концу 2018 года, по оценкам Минкомсвязи, только 10% российских домохозяйств (то есть квартир или частных домов) не были готовы принимать цифровой сигнал. А современные телевизоры, хотя есть у большинства, но доступны не всему населению, значит, попасться на удочку мошенников в первую очередь рискуют пенсионеры и малоимущие семьи.

«Но даже такие группы населения без бесплатного телевидения не останутся. Так, по данным Росстата, телерадиотовары оказались единственной группой непродовольственных товаров, которые за 2018 год не только не подорожали, а подешевели почти на 1%. Такая же тенденция продолжилась и в январе, несмотря на скачок инфляции вверх — цены на телерадиотовары снизились в годовом исчислении еще на 0,8%.

И это не статистическая «уловка»: ведь многие производители телевизоров и бытовой электроники давно имеют свои заводы в России, в том числе такие лидеры мирового рынка, как Samsung и LG. Так что проще купить новый телевизор, чем стать жертвой мелкого мошенничества и постоянно платить за бесплатное благо», — пояснила Мильчакова.

Истоки мошенничества, скорее всего, кроются в том, что в 2018 году рост абонентской базы у операторов платного ТВ замедлился. По данным «ТМТ Консалтинг», за 2018 год абонентская база платного телевидения увеличилась всего на 2,1% против роста на 3,6% в 2017 году. Отчасти это связано с растущей инфляцией и ростом абонентской платы у ряда операторов, а также с тем, что проникновение услуги платного телевидения высоко (75%).

«Хотя практически все операторы платного ТВ — это известные российские бренды в сфере телекоммуникаций, которые не позволят себе привлекать клиентов противозаконными средствами. Вероятно, на местах находятся недобросовестные операторы, а может быть, и просто мошенники, которые пытаются погреть руки на федеральной программе. Однако в том, что подобные случаи имеются, отчасти есть и вина местных властей, недостаточно понятно разъяснивших гражданам их права», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, главы Минкомсвязи России Алексей Волин предупредил граждан, что мошенники пытаются в своих интересах воспользоваться переводом российского телевещания в цифровой формат.

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