Москва, 12 февраля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Украина не вправе требовать от России сохранить транзит газа. Слишком часто Киев обвинял РФ в агрессии, чтобы просить об экономических уступках, заявил 12 февраля военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия1.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

«Украина — это агрессивное, непредсказуемое, враждебное государство. Если вы кидаетесь камнями в Россию, то почему вы прилипли к российскому газу, как банный лист. Не нужны вы нам такие злые, непредсказуемые. Каждый день вы оскорбляете Россию, наших граждан, нашу страну. Почитайте, что пишут обычные люди в соцсетях — надоели вы нам. Не хотим мы транзита через вас, есть более выгодные экономические проекты. А ваше желание делать гадости в адрес России и получать деньги за российский газ — это психология ожиревшего кукушонка, который хочет выпихнуть из совместного гнезда всех остальных птенцов, жрать во все горло и кричать гадости в адрес остальных. Нам такая Украина не нужна. Это полуфашистский режим, ваши собственные «бендеровцы» обещают взрывать газопровод», — высказал свое мнение военный обозреватель.

Украине со временем придется утилизировать свою транзитную сеть газопроводов, ввиду устаревания. Однако эти внутренние проблемы Украины не должны волновать Россию. Слишком долго Киев оскорблял РФ и обвинял в агрессии, разрывая все экономические и культурные связи, считает эксперт.

«Вам придется утилизировать вашу ржавую транзитную трубу. Но это будут ваши проблемы. Не надо было хамить и кидать камни в адрес России, не надо было воровать наш газ. Надо было вести себя как Европа, а не как банановая республика. Надоели вы нам, отстаньте от России», — сказал Коротченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия и Франция пришли к компромиссу по вопросу «Северного потока — 2». Париж и Берлин представили свои решения странам ЕС в черновике документа, в котором прописано, что именно ФРГ будет вести надзор за пересмотром директивы, так как именно на её территории расположен трубопровод.