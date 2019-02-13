Южно-Сахалинск, 13 февраля, 2019, 06:05 — ИА Регнум. 12 февраля 1945 года завершилась Ялтинская конференция, в которой участвовали главы великих держав — Сталин, Рузвельт и Черчилль. О том, как эта проходившая в Крыму конференция повлияла на Курильские острова, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Черчилль, Рузвельт и Сталин. Ялтинская конференция. 1945

Перед началом конференции Сталин знал, что Рузвельт крайне заинтересован во вступлении СССР в войну с Японией, но никакие условия на тот момент еще не были обсуждены, и оставалась непонятной реакция американского президента на советские предложения. Позиция, проявленная США в ходе обсуждения, состояла в том, что СССР должен вернуть себе южную часть острова Сахалин и все Курильские острова. Сталин воспринял эту точку зрения крайне позитивно и даже сказал, что Рузвельту удалось реабилитировать США за их поведение на Потсдамской конференции 1905 года, когда позиция США была весьма прояпонской.

Так что использование надуманной «курильской проблемы» в качестве мины замедленного действия в отношениях СССР и Японии никакого касательства к высказанным намерениям не имеет, а является инициативой американского госдепартамента, которую начал осуществлять сменивший Рузвельта Трумэн. Ныне же, поддерживая Японию в ее незаконных претензиях на российские Курилы, США предают память и слова собственного президента.

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