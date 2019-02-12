Минск, 12 февраля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. В школах Белоруссии творится полный бардак, такого никогда не было, заявил 12 февраля белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя нападение в столбцовской школе.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему: кто виноват. Все мы виноваты, и дело не только и не столько в интернете, — цитирует Белта Лукашенко. — У нас в школах бардак, полный бардак. Никогда такого не было».

Глава государства также призвал обратить особое внимание на места массового скопления людей, в первую очередь детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Белоруссии учащийся старших классов совершил вооружённое нападение на сотрудников и учеников средней школы №2 в городе Столбцы. В результате нападения ранения получили учительница и трое школьников, один их которых скончался. Также не удалось спасти и преподавателя.