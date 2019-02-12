Париж, 12 февраля, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Решение президента Франции Эммануэля Макрона не принимать участия в Мюнхенской конференцию по безопасности не связано с российским проектом «Северный поток — 2». Такое заявление сделала посол Франции в России Сильви Берманн.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

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В Мюнхене подтвердили отказ Макрона от участия в форуме по безопасности

«Не все президенты и не каждый год ездят на эту конференцию. Об этом решении было объявлено раньше, и это никак не связано с «Северным потоком — 2», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Напомним, что на прошедшей неделе власти ФРГ и Франции достигли компромисса по вопросу «Северного потока — 2». Париж и Берлин представили свои решения странам ЕС в черновике документа, которым предусмотрено, что именно ФРГ будет вести надзор за пересмотром директивы, так как именно на её территории расположен трубопровод.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности и от совместного выступления с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках этой конференции, со ссылкой на источники 7 февраля написала газета Suddeutsche Zeitung. Официально французские власти сослались на «трудности с расписанием» главы Пятой Республики, однако эксперты говорят о явном охлаждении германо-французских отношений.

Позднее организаторы форума в Мюнхене подтвердили отказ Макрона от участия в конференции. Об этом Франция официально проинформировала организаторов Мюнхенской конференции по безопасности ещё 1 февраля. При этом причину отмены визита главы республики французская сторона не раскрыла.