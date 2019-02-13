Москва, 13 февраля, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Антииранская пропаганда, развернутая недоброжелателями по всему миру, позволяет себе утверждать, будто экономика Ирана «опять разорвана в клочья», и против «режима аятолл» вот-вот грянет пролетарская революция. Насколько эти предположения соответствуют реальности, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Fvpresident.ir На иранском предприятии

Сороковая годовщина Исламской революции — круглая дата, которую недругам Ирана, разумеется, хотелось бы подпортить, и понятна роль в этом процессе США, учитывая позицию Дональда Трампа по «иранской сделке». Сделав ставку на собственные представления, нынешний американский президент повернул дело так, как будто иранская экономика находится на последнем дыхании, и разрыв сделки с Западом позволит уничтожить ее полностью, вызвав массовое недовольство в стране.

Практика показывает ошибочность этой теории, а значит, и пустую трату времени и сил, которую продемонстрировали и Трамп, и антииранские силы в Израиле, надеясь на скорое разрушение Ирана. Возможно, ставка на недовольных горожан и привычна для западного мышления, но уж очень мало общего имеет с социальной структурой Ирана, большая часть которого представлена сельским населением, а сельское население любит традицию, религию и власть, которая бережно и с понимаем относится к его идеологическим нуждам. Что же до экономики Ирана, то вовсе не одними чаяниями обидевшегося Запада она жива до сих пор, и несмотря на санкции экономика — включая добывающий нефтегазовый сектор — продолжает развиваться.

Как сотрудничество с Китаем и Россией позволяет Ирану не только решать свои проблемы, но и двигаться вперед?

Читайте статью Иранская экономика не «разрушена», господа американцы и израильтяне и другие публикации Сергея Шакарянца.