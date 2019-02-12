Чебоксары, 12 февраля, 2019, 13:40 — ИА Регнум. В Чувашии на сессии Госсовета республики сегодня, 12 февраля, произошли перестановки в руководстве парламента — через четыре месяца единороссы определились со спикером, избрали в одном лице вице-спикера и главу бюджетного комитета. На главный пост в парламенте кандидатов выдвинули все четыре парламентские партии. Оппозиция в ходе обсуждения высказала резкую критику в адрес регионального парламента, обвинив его в принятии «антинародных законов», «неуважении к представителям других партий», блокировке законодательных инициатив и зависимости главного законодательного органа власти от правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Кандидаты

Первым вопросом повестки дня стало избрание спикера Госсовета. Данный пост оставался вакантным с 19 октября 2018 года, когда Валерий Филимонов, на которого было заведено уголовное дело и впоследствии завершись судебным штрафом, досрочно сложил полномочия и перешёл работать в администрацию главы республики заместителем руководителя. Исполнение обязанностей спикера было возложено на главу бюджетного комитета, вице-спикера Альбину Егорову (фракция «Единая Россия»).

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Главная должность в Госсовете оставалась вакантной почти четыре месяца. В январе 2019 года единороссы на региональной конференции при 105 голосах «за» и шести «против» выдвинули Егорову в качестве кандидата на пост председателя парламента. Главный единоросс республики Юрий Кислов, выдвигая её кандидатуру на сессии, отметил, что Егорова — «человек успешный, зарекомендовавший себя с положительный стороны, ответственный, правильный, умеющий консолидировать наш парламент».

И если к личностным характеристикам кандидата от «Единой России» вопросов не возникло, то реплика о консолидации вызвало недоумение у кандидатов на пост от оппозиции. Член КПРФ Александр Андреев заметил, что «проводимая парламентом политика не может не настораживать» — в частности, речь идёт о кадровых решениях, которые доводятся до суда, перекройка регламента и сокращение времени выступления депутатов, «периодическое лишение слова», «антинародные инициативы» (в частности, пенсионная реформа), в то время как предлагаемые оппозицией инициативы «всячески блокируются». Коммунист, к примеру, напомнил о том, что КПРФ выступала с предложением о введении удостоверения для многодетных семей, но «получили ответ о нецелесообразности»:

"Прошло немного времени и теперь та же инициатива, но исходящая от главы Чувашии, находит одобрение».

Он также припомнил, как депутаты сначала упразднили пост регионального детского омбудсмена, а затем единодушно его реанимировали. По его мнению, «со стороны это смотрится смешно и нелепо», а от подобных «непродуманных действий страдает репутация» парламента, его статус. Андреев также считает, что парламент даёт сигнал чиновникам о «неуважении к представителям других партий», которое в муниципалитетах доходит до «самодурства»: со слов депутата, бюджетным организациям запрещают принимать «подарки для улучшения материально-технической базы», «даже запрещают фотографироваться» с парламентариями. И все «эти негативные явления» происходили на протяжении всей работы в руководстве Альбины Егоровой.

«Нужен человек, который вернёт самостоятельность Государственному совету», — подчёркивают в целом представители оппозиции.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков заявил, что «лучше бы Кислов» был выдвинут на пост спикера, или «Попов (спикер предыдущего созыва парламента Юрий Попов), как мы предлагали». Фракция выдвинула в качестве кандидата на пост спикера Сергея Семенова, который отметил, что ситуация в республике «сложная», о чём свидетельствуют «кадровая чехарда, коррупционные скандалы, низкий уровень жизни» населения. Он солидарен с коммунистами в том, что парламент «полностью потерял независимость как самостоятельный орган», в том числе «штампуя антинародные решения».

"Если глава не прав, парламент должен указать и потребовать исправить», — заявил справоросс.

Фракция ЛДПР в качестве кандидата выдвинула Константина Степанова, который предложил «провести настоящие выборы, с красочными дебатами». Он предположил, что выбор единороссов пал на Альбину Егорову, так как она относится к ближайшему кругу главы республики Михаила Игнатьева.

В ходе голосования на пост спикера была избрана Альбина Егорова: за нее проголосовали 32 депутата, девять были против. На пост вице-спикера и главы комитета по бюджетной политике единогласно избран Юрий Кислов.