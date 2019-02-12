Москва, 12 февраля, 2019, 13:26 — ИА Регнум. В администрации президента РФ не стали комментировать письмо главы «Роснефти» Игоря Сечина с критикой и опасениями по поводу сделки ОПЕК+, направленное российскому лидеру.

Kremlin.ru Игорь Сечин

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Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «это служебная переписка».

«Что касается служебной переписки, то мы не комментировали и комментировать не будем», — сказал официальный представитель Кремля, подчеркнув, что позиция президента России по теме ОПЕК+ не изменилась.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в декабре 2018 года, глава российской нефтедобывающей корпорации «Роснефть» Игорь Сечин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что сокращение добычи нефти в России в рамках сделки ОПЕК+ является «угрозой развитию российской промышленности». В частности, отмечалось, что в конечном итоге данное соглашение играет на руку США, которые при текущей цене на нефть могут разрабатывать свои месторождения сланцевой нефти и, используя свою геополитическую мощь, выдавливать конкурентов, в том числе Россию, с международных нефтяных рынков.

Как отмечало агентство Reuters, Сечин с самого начала выступал против участия России в соглашении ОПЕК+, предусматривающем сокращение добычи нефти для поддержания более высокого уровня цен на чёрное золото.