Киев, 12 февраля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. На Украине обсуждают ситуацию с транзитом газа из России в Европу через территорию страны после завершения нынешнего контракта.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Напомним, накануне Москва и Киев обменялись выпадами: заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил журналистам, что Россия в принципе готова продолжать транзит газа через территорию Украины после завершения нынешнего контракта, но только на своих условиях; в «Нафтогазе» же уверены, что транзит должен быть на «стандартных европейских условиях», иначе компания грозит засудить Газпром на $10 млрд.

«Если Россия запустит транзит своего газа в обход Украины, то официальному Киеву придется немало потрудиться над перестройкой ГТС», — заявил во время чата Дмитрий Марунич, сопредседатель «Фонда энергетических стратегий» и эксперт в сфере энергетики.

«Если Украина потеряет транзит, понадобится реалистичный план перестройки работы ГТС с выведением из эксплуатации части участков, консервации части компрессорных станций — и делать это так, чтобы сохранить поставки газа населению. Какое-то давление в трубе всегда можно создать, но это серьезная инженерная задача. Можно и на Западе покупать газ, вопрос в том, сколько он будет стоить. Словацкий реверс дешевый, но если Россия прикрутит транзит, нам нужно будет обеспечивать доставку газа в Словакию из Западной Европы, а это уже приличные деньги — цена будет существенно отличаться, все это понимают, и по этому вопросу тоже рационально было бы договариваться с Газпромом», — высказался он.

Как предполагает эксперт, сильнее всего газовое «малотранзитье/ безтранзитье» ударит по востоку и югу Украины.

«Основные проблемы в случае падения объемов транзита будут на востоке страны — там традиционно большое потребление. Речь о Мариуполе, Харькове, юге Одесской области. Эти проблемные точки проявились в 2009 году во время «второй газовой войны». До Запорожья газ тогда просто не доходил, его не хватало. Кроме того, издержки доставки до конечного потребителя возрастут», — подытожил Марунич.

ИА REGNUM также напоминает, что 11 февраля глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что после президентских выборов на Украине Россия попытается заключить с новой властью такой договор на транзит газа, который не будет отвечать интересам Киева и будет противоречить украинскому и европейскому законодательству.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заверял, что, даже если с Украиной не удастся договориться, Газпром все равно выполнит все свои обязательства по долгосрочным контрактам со странами ЕС.