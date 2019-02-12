Москва, 12 февраля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от КПРФ предостерегли от доверия закону об устойчивости российского сегмента интернета, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Yuri Samoilov Интернет-шифрование

Законопроектом снимается с операторов сетей обязанность по блокировке сайтов по решению суда, Роскомназора или ЦБ отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

«Теперь сам Роскомнадзор будет иметь возможность заблокировать по трафику, не по IP-адресам, а по трафику тот или иной ресурс», — констатировал парламентарий.

Такая возможность несет риски, полагает депутат.

«К чему это может провести? Мы видели приблизительно, как работал Роскомнадзор, блокируя Телеграм, когда полетели сотни тысяч сайтов, просто полетели, когда невозможно было осуществить самые простые операции», — привел пример Куринный.

Он уверен, что принимать законопроект в предлагаемой редакции не следует.

«Доверяться сегодня такому непроработанному, сырому закону без четких, определенных критериев, возможности этого отключения, на наш взгляд, нецелесообразно», — озвучил позицию Куринный.