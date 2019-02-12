Стамбул, Турция, 12 февраля, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции изъяли более 2 тонн марихуаны во время проведения спецоперации, сообщает 12 февраля Anadolu Ajansi.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Подробности спецоперации пока не разглашаются.

Турция ведет масштабную борьбу по пресечению наркотрафиков. По данным министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, силовики арестовали порядка 20 наркодилеров в провинции Бурса на западе страны.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в этот же день полиция изъяла на востоке страны свыше 30 кг героина, арестовав при этому двух человек, подозреваемых в распространении наркотиков.