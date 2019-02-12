Киев, 12 февраля, 2019, 12:57 — ИА Регнум. В понедельник, 11 февраля, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко на встрече со своими избирателями заявила, что в случае победы на выборах будет добиваться возвращения в состав страны и Крыма, и Донбасса, а также «привлечения России как государства-оккупанта» к ответственности и возмещению убытков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко

Кроме того, Тимошенко пообещала «прекратить бизнес на крови» (поставки в украинскую армию некачественной продукции по завышенным ценам) и ускорить вступление страны в НАТО. То, что Украина не стала членом альянса еще в 1990-е годы, политик назвала большой ошибкой.

Учитывая, что все эти заявления были сделаны на встрече с избирателями во Львовской области, их можно было бы счесть малозначимыми. Тимошенко не может не обещать возвращения Крыма и Донбасса. И хотя все прекрасно понимают, что Крыма не будет никогда, а Донбасса не будет без определенного набора условий, слова Тимошенко воспринимаются как должное, ничего другого она и не может говорить.

Но здесь важны детали. В частности, военный акцент ее речи. Фактически Тимошенко делает заявление о намерении вернуть Крым и Донбасс силовым путем: о переговорах не сказано ни слова, компромиссы в отношении Донбасса (в виде автономии) отвергнуты. И это возвращает наблюдателей к вопросу о том, почему Тимошенко вместо того, чтобы представлять себя альтернативой Петру Порошенко, обещает ровно то же самое, что и он.

Порошенко изображает из себя бравого главнокомандующего, защитника украинского языка и «независимой церкви». Тимошенко вместо того, чтобы менять акценты или предлагать новые, идет прямо по его следам: радуется «томосу», обещает вступление в НАТО и возвращение утраченных территорий без компромиссов с их жителями, называет Россию агрессором и обещает привлечь ее к материальной ответственности.

В итоге разница между программой Порошенко и программой Тимошенко сводится к уровню погрешности. Реальная разница состоит только в том, что она — это не он.

Можно было бы возразить, что у третьего основного кандидата, шоумена Владимира Зеленского, нет вообще никакой программы. Но как раз ему-то никакая программа и не нужна. За него проголосуют те, кто больше не может видеть примелькавшиеся, изовравшиеся и изворовавшиеся за последние двадцать лет лица. Вполне может быть, что таких избирателей на Украине — большинство.

Понятно, что Тимошенко не могла встать на позицию здравого смысла и признать окончательность утраты Крыма. Но что вынуждает ее вслух фантазировать о НАТО, отказываться договариваться с Донбассом, вносить свой вклад в разогревание национальных и религиозных розней? Она могла бы сделать акцент на отмене платной медицины, снижении тарифов и росте пенсий, но вместо этого движется в колее, проложенной Порошенко.

У этого странного способа вести предвыборную кампанию методом повторения всех действий основного оппонента (и действующего президента) есть три возможных объяснения. Самое простое состоит в том, что Тимошенко уверена: выборы она выиграет в любом случае, просто потому, что она — не Порошенко. В таком случае вообще неважно, что говорить. Но такая уверенность чрезмерна, ведь Тимошенко прекрасно знает, к какому масштабу нарушений готов действующий президент, которому есть что терять.

Второе объяснение носит конспирологический характер: западные кураторы запрещают Тимошенко отходить от линии партии. Но это бы означало, что они сохраняют свою ставку на Порошенко. Еще один вариант заключается в том, что Тимошенко, возможно, и хочет, но не может сойти с хорошо накатанных рельсов: она привыкла воевать, и сменить роль ей не удается.

Последний, несколько неожиданный, но зато объясняющий все странности вариант состоит в том, что она вообще не собирается выигрывать выборы. Она отлично знает, какими будут следующие пять лет для государства, в котором сорваны все пломбы и которому предстоит отдавать основные долги. Она предпочитает проиграть Порошенко во втором туре или даже не выйти в этот второй тур. Возможно, заявить о фальсификациях. И провести следующие пять лет не на пороховой бочке — в президентском кресле, а на уютном, менее прибыльном, но зато намного более надежном диванчике самого главного оппозиционера.