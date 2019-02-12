Якутск, 12 февраля, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Руководитель министерства образования Якутии Владимир Егоров не считает, что жителям республики, дети которых посещают детский сад, будет трудно обойтись без компенсаций, которые выплачивались им ранее. Он предложил пойти и заработать ещё денег тем, кому будет не хватать средств на оплату детсада, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

congerdesign Детский сад

Читайте также: Якутия: компенсации за детсад только малоимущим — борьба с бедностью?

«Эти 500 или 1000 рублей, которые недополучит многодетная семья в месяц, отец семейства может заработать, приложив усилия. Вот у меня трое детей, когда они были маленькие и моей семье не хватало заработной платы, я работал в разных местах. Скажу, что на своей основной работе я зарабатывал примерно треть от доходов», — сказал Владимир Егоров в интервью News.Ykt.ru.

Он также подчеркнул, что жителям Якутии ежегодно повышают зарплату в отличие от государственных служащих, у которых она остаётся на прежнем уровне с 2012 года.

«Никто почему-то из них не выходит и не говорит: вот нам недодают денег», — сказал министр.

«Люди «у Бога за пазухой» находятся, если им что-то не нравится, могут ведь уйти, и их место сразу же займут другие желающие», — попытался поспорить с ним журналист.

«Точно так же можно сказать и про тех людей: если у тебя не хватает денег — иди и заработай», — парировал Владимир Егоров, подчеркнув, что многие сотрудники правительства республики находятся на работе даже в 21.00, «и такая (низкая — от ред.) заработная плата».

Читайте также: Якутия сэкономит на детях: введён принцип адресности компенсаций за детсад

«Социальные льготы нужно не просто всем скопом давать, а именно тем, кто в этом нуждается, — также подчеркнул чиновник. — Вот здесь присутствует мой заместитель Василий Мигалкин, у него трое детей. Как вы думаете, компенсация ему нужна? Достаточно обеспеченному человеку, не сказать, что очень обеспеченному, но суммарный доход их семьи составляет 120 тысяч рублей, делим на пятерых, получается 24 тысячи на человека. Такая семья может себя обеспечивать. Хотелось бы, чтобы компенсацию получали те семьи, которые на самом деле в этом нуждаются. Это принцип адресности и справедливости. Как мы знаем, часто бывает, что самые обеспеченные люди больше всех считают копейки, потом, когда-то чего-то лишаются, начинается негатив».

На вопрос о том, сколько средств высвободится в бюджете в результате введения принципа адресности компенсации за детский сад, Владимир Егоров ответил, что задачи посчитать экономию нет.

«Мы миллиарды тратим на дошкольное образование и при этом какую-то часть отдаем людям, которые в этом не нуждаются. Вот вы думаете, что государство решило сэкономить (отменив компенсации — от ред.), а это лишь маленькая толика расходов в этом направлении», — сказал министр.

Говоря о семьях, которые нуждающимися не являются, но платят ипотеку, министр отметил: «Понятно, что в деньгах-то нуждаются все, даже самые обеспеченные. Но это же всё-таки социальные выплаты, в законе об образовании конкретно написано, что возможно применение на критериях нуждаемости».

Как сообщало ИА REGNUM, решение о том, что семьи Якутии теперь будут получать компенсации за посещение детского сада только в случае, если их доходы ниже прожиточного минимума, было принято правительством республики 29 января. Соответствующие изменения были внесены в постановление «Об утверждении Положения о выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».