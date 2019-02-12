Калужская колония расширила производство в сфере металлообработки
Калуга, 12 февраля, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Медынская исправительная колония строгого режима №4 в 2018 году успешно освоила выпуск металлоконструкций, сообщила 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальной представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова.
По её словам, объем производства продукции, оказания услуг и производимых работ составил более 14 миллионов рублей. На сегодняшний день в центре трудовой адаптации исправительной колонии №4 на металлообрабатывающем участке трудоустроено более 70 осужденных.
В настоящее время произведена подготовка производственных площадей и соответствующего оборудования для выполнения крупного заказа. Осужденные, прошедшие обучение и получившие соответствующую квалификацию, изготовят металлические перекрытия для производственных цехов одной из коммерческих организаций Калужской области, что в свою очередь позволит создать дополнительные рабочие места для лиц, отбывающих наказание, и нарастить объемы производства.
«Стоит отметить, что участок металлообработки, на котором освоен серийный выпуск крупногабаритных изделий, парковой мебели, ограждений, изделий малых архитектурных форм и стеллажей различного предназначения, в данной колонии функционирует более 35 лет», — сказала Ирина Бегунова.
Производственный сектор УФСИН России по Калужской области расширяется в сфере металлообработки. Производственные цеха исправительных учреждений оснащены металлообрабатывающим оборудованием. Станочный парк насчитывает до 80 единиц токарного, прессового, кузнечного оборудования, сварочных полуавтоматов для сварки в среде углекислого газа, производства металлоконструкций — каркасов промышленных и жилых зданий.