Калуга, 12 февраля, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Медынская исправительная колония строгого режима №4 в 2018 году успешно освоила выпуск металлоконструкций, сообщила 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальной представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области В цеху.

По её словам, объем производства продукции, оказания услуг и производимых работ составил более 14 миллионов рублей. На сегодняшний день в центре трудовой адаптации исправительной колонии №4 на металлообрабатывающем участке трудоустроено более 70 осужденных.

В настоящее время произведена подготовка производственных площадей и соответствующего оборудования для выполнения крупного заказа. Осужденные, прошедшие обучение и получившие соответствующую квалификацию, изготовят металлические перекрытия для производственных цехов одной из коммерческих организаций Калужской области, что в свою очередь позволит создать дополнительные рабочие места для лиц, отбывающих наказание, и нарастить объемы производства.

«Стоит отметить, что участок металлообработки, на котором освоен серийный выпуск крупногабаритных изделий, парковой мебели, ограждений, изделий малых архитектурных форм и стеллажей различного предназначения, в данной колонии функционирует более 35 лет», — сказала Ирина Бегунова.

Производственный сектор УФСИН России по Калужской области расширяется в сфере металлообработки. Производственные цеха исправительных учреждений оснащены металлообрабатывающим оборудованием. Станочный парк насчитывает до 80 единиц токарного, прессового, кузнечного оборудования, сварочных полуавтоматов для сварки в среде углекислого газа, производства металлоконструкций — каркасов промышленных и жилых зданий.