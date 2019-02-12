Москва, 12 февраля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Причины вывода капитала из России в январе 2019 года те же, что и в 2018 году: нестабильность валюты, нервозная обстановка на глобальном рынке и высокая вероятность новых антироссийских санкций, в этот раз в отношении госдолга страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Все вышеперечисленное снижает вероятность проведения реформ в экономике, которые могли бы хоть как-то ее расшевелить и способствовать увеличению темпа роста ВВП», — отметил эксперт.

Отток капитала из страны происходит неравномерно, а волнами, так что говорить об ухудшении динамики в 2019 году пока преждевременно — необходимо дождаться информации по переводам хотя бы за первый квартал. Стоит помнить и об активном сокращении внешних банковских обязательств: текущее уменьшение долговой нагрузки будет способствовать снижению оттока в будущем.

«Принимая во внимание ситуацию на мировых рынках, которая привела к падению интереса инвесторов к рисковым активам, и возобновление санкционной риторики, в ближайшее время рассчитывать на существенное увеличение спроса иностранцев на отечественные инструменты не стоит.

В январе наблюдался небольшой приток капитала в ОФЗ и акции, произошедший благодаря «шатдауну» в США, но он оказался существенно ниже уровней начала 2018 или 2017 годов», — полагает Мащенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе 2019 года составил $10,4 млрд.

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