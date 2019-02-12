Махачкала, 12 февраля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Существенные нарушения обнаружены в деятельности пяти автозаправочных станций города Махачкалы. Выявлены факты несоблюдения правил пожарной безопасности, законодательства о лицензировании, охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии, сообщили ИА REGNUM 12 февраля в пресс-службе прокуратуры Дагестана. Суд по обращению надзорного органа приостановил работу указанных АЗС до полного устранения нарушений.

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Незаконная деятельность двух газозаправочных и одной автозаправочной станций приостановлена и в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Прокуратура установила, что на АГЗС «Сокол» и «Алпан-Нефть» осуществлялась предпринимательская деятельность без соответствующей лицензии, а на АЗС «Автосила» выявлены многочисленные нарушения правил противопожарного режима.

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Напомним, в течение 2018 года неоднократно по всему Дагестану временно закрывали автозаправочные станции до устранения нарушений. Например, в декабре такая участь коснулась трёх АЗС в Дахадаевском районе республики и 13 станций в городе Буйнакске. Всякий раз в их деятельности выявляются схожие нарушения: несоблюдение правил пожарной и промышленной безопасности, норм экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства, работа без необходимых лицензий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году первые лица Дагестана неоднократно призывали владельцев автозаправочных станций вывести бизнес из тени в правовое поле, а именно платить налоги и оформлять с сотрудниками трудовые отношения. В противном случае лидер республики Владимир Васильев пообещал бизнесменам обрушить на них «пролетарский гнев».

Угрозы дали свои плоды. В конце ноября политик сообщил, что в регионе на официальный учёт с начала года было поставлено более 700 работников АЗС. А в середине декабря глава управления Федеральной налоговой службы Дагестана Газинур Апсалямовдоложил, что поступления от налогов, сборов и страховых взносов в казну республики от автозаправочных станций за десять месяцев 2018 года составили 155,7 млн рублей. За аналогичный период 2017 года этот показатель был меньше в три раза или на 104,1 млн рублей.