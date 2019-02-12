Японии пригрозили саморазрушением, США — пределом терпения: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 февраля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Будапешт балансирует между ЕС и США;
- МИД России работает над соглашением о признании виз с Белоруссией;
- В КНДР осудили Японию за претензии на южнокорейские острова;
- В МИД России прокомментировали возможность выхода из ОЗХО;
- Автовладельцев предупреждают об отказе от тарифного регулирования ОСАГО.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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