Астана, 12 февраля, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Ерлана Тургумбаева министром внутренних дел республики, сообщили 12 февраля в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

С 2012 года Тургумбаев занимал должность заместителя министра внутренних дел. С мая 2006 чиновник занимал должность председателя следственного комитета МВД республики. В 2006 году стал главой департамента внутренних дел Алма-Аты.

Отметим, бывший министр внутренних дел Казахстана Калмуханбета Касымова назначен помощником президента — секретарем Совета безопасности республики.