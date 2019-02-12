Киев, 12 февраля, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Доля Европейского Союза в структуре украинского экспорта — 42,6%, а доля экспорта в Российскую Федерацию — 7,7%. Об этом 12 февраля на инвестиционном форуме в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Напомним, в 2012—2013 гг. на долю России приходилось до 25% украинского экспорта.

«Трудно приуменьшить роль соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, ратификацию которого пыталась заблокировать Российская Федерация. Работает углубленная и всеохватывающая зона свободной торговли. Я горжусь этой цифрой, сегодня доля ЕС в структуре украинского экспорта — 42,6%, а доля экспорта в Российскую Федерацию — 7,7%. В 2018 году мы продали в ЕС товаров больше, чем за любой год экономических отношений между Украиной и ЕС. Объем нашей торговли с ЕС за последние три года вырос на 55%. И это якорь, это никто за одно мгновение не выключит, не закроет, не объявит эмбарго, не будет использовать взаимную торговлю для внешнеполитического давления на мое государство», — сказал Порошенко.

По его словам, в 2014—2015 гг. Украина лишилась 16% ВВП «из-за действий России».

«В результате российской агрессии, в результате экономической блокады Украина потеряла 16% своего ВВП в 2014—2015 гг. Правительства Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана были вынуждены принять немало непопулярных решений. Президент также никогда не прятался от ответственности. Мы сознательно палили и уничтожали свои рейтинги… Наихудшее, жутко оглядываться, точно позади», — добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-ноябрь 2018 года Украина на 17% нарастила импорт товаров из Российской Федерации, но при этом сократила продажу своих товаров на территории РФ по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в разделе «Географическая структура внешней торговли товарами», которую приводит Государственная служба статистики Украины. В частности, за 11 месяцев 2018 года Украина экспортировала в Россию товаров на 3 млрд.331 млн. долл., что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом импорт товаров из России составил 7 млрд. 415 млн. долл. Таким образом, Украина нарастила отрицательное торговое сальдо с Россией до 4 млрд. 84 млн. долл.

Напомним, по данным государственной фискальной службы Украины, в январе-ноябре 2018 года объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС составил $40,51 млрд. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($35,89 млрд). В ГФС сообщили, что экспорт товаров из Украины в страны ЕС за январь-ноябрь 2018 года вырос на 16% до $16,41 млрд, импорт — на 11% до $22,1 млрд. Отрицательное сальдо за 11 месяцев составляет $3,69 млрд.