Москва, 12 февраля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. В Госдуме предостерегают от совпадения учений по автономизации российского сегмента интернета с важными политическими и социальными событиями, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Tumisu Информационная безопасность

«Необходимо четкое планирование, которое должно быть заранее понятно, заранее известны, чтобы высказать критические замечания относительно дат», — ответила на опасения депутатов Госдумы автор законопроекта член Совфеда Людмила Бокова.

Она поддержала позицию парламентариев в том, что даты проведения учений должны быть обозначены публично и заранее.

«Информация должна быть понятна и доступна для всех граждан РФ. Работа Роскомнадзора и Минсвязи должна быть открыта, чтобы работа дискомфортности не создавала», — заявила Бокова.

Вместе с тем в Минсвязи подтвердили, что учения будут проводиться регулярно.

В Госдуме высказали опасения, что учения в рамках реализации новых норм могут совпадать с митингами и с выборами.