Иркутск, 12 февраля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. В конце января ПАО «Полюс» представило обновленную оценку минеральных ресурсов месторождения Сухой Лог в Иркутской области. По состоянию на 30 октября 2018 года, минеральные ресурсы месторождения оцениваются в 962 миллионов тонн со средним содержанием золота 2,1 г/т, а общий объем ресурсов золота составляет 63 млн унций. Это на 9% больше по сравнению с предыдущей оценкой (58 млн унций золота на 31 января 2017 года).

Цитата из к/ф «Территория». реж. Александр Мельник. 2014. Россия Золотодобыча

Оценка была проведена австралийской компанией AMC Consultants Pty Ltd (AMC) и основана на данных заверочного бурения по состоянию на 14 сентября 2018 года, использованных в сочетании с данными исторического бурения. Также AMC перевела 28 млн унций золота из категории предполагаемых в выявленные минеральные ресурсы.

Компания между тем продолжает бурение, которые продолжатся до конца 2019 года. Полюс планирует в общей сложности пробурить 197 000 п.м., включая порядка 135 000 п.м., уже пробуренных с октября 2017 года. Проводимый анализ проб, получаемых в ходе буровых работ, в дальнейшем может привести к дальнейшему повышению категорийности минеральных ресурсов.

В The Wall Street Journal считают, что «огромные запасы золота» в Сухом Логе может дать Центробанку России надежную защиту своей валюты и в целом отразится благоприятно на состоянии рубля.