Обнинск, Калужская область, 12 февраля, 2019, 12:30 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области большая работа проведена с юношами, уклоняющимися от призыва. В 2018 году 141 «уклонист» был найден и доставлен на призывную комиссию, сообщает 12 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации начальника отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнинску Марата Акчурина.

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Глава администрации Обнинска Владислав Шапша считает, что эту работу необходимо продолжить.

«Знаю, что вы работаете в тесном сотрудничестве с органами внутренних дел, если возникает необходимость розыска уклонистов для вручения повесток. Эту работу надо продолжить, и те задачи, которые стоят перед военкоматом, надо выполнить, — подчеркнул Владислав Шапша.

На сегодняшний день проводится постановка на воинский учёт граждан 2002 года рождения (451 человек) и старших возрастов (29 человек). Эта работа будет продолжаться до 31 марта 2019 года.

Как заявил военком на планерке у главы администрации города, на сегодняшний день проведено 8 комиссий и поставлено на учёт 203 юноши.

«Работа идёт, в неделю проводятся два заседания. Врачами-специалистами и младшим медицинским персоналом мы обеспечены. Они будут предоставлены нам для работы с 1 апреля по 15 июля, — доложил Марат Акчурин.

Напомним, весенний призыв пройдет в апреле-июле 2019 года.