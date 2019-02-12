В Обнинске за 2018 год был доставлен на призывную комиссию 141 «уклонист»
Обнинск, Калужская область, 12 февраля, 2019, 12:30 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области большая работа проведена с юношами, уклоняющимися от призыва. В 2018 году 141 «уклонист» был найден и доставлен на призывную комиссию, сообщает 12 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации начальника отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнинску Марата Акчурина.
Глава администрации Обнинска Владислав Шапша считает, что эту работу необходимо продолжить.
«Знаю, что вы работаете в тесном сотрудничестве с органами внутренних дел, если возникает необходимость розыска уклонистов для вручения повесток. Эту работу надо продолжить, и те задачи, которые стоят перед военкоматом, надо выполнить, — подчеркнул Владислав Шапша.
На сегодняшний день проводится постановка на воинский учёт граждан 2002 года рождения (451 человек) и старших возрастов (29 человек). Эта работа будет продолжаться до 31 марта 2019 года.
Как заявил военком на планерке у главы администрации города, на сегодняшний день проведено 8 комиссий и поставлено на учёт 203 юноши.
«Работа идёт, в неделю проводятся два заседания. Врачами-специалистами и младшим медицинским персоналом мы обеспечены. Они будут предоставлены нам для работы с 1 апреля по 15 июля, — доложил Марат Акчурин.
Напомним, весенний призыв пройдет в апреле-июле 2019 года.