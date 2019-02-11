Москва, 12 февраля, 2019, 12:34 — ИА Регнум. В РФ перестал работать механизм реинвестирования, полагает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о падении в России индекса деловой активности малого и среднего бизнеса с 53,2 пункта в первом квартале 2018 года до 47,1 по итогам четвертого квартала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Я думаю, что это адекватные цифры, — сказал Хазин. — С точки зрения развития макроэкономической конъюнктуры они соответствуют реальности. Спад экономический у нас на уровне примерно 3% в год. А при этом по малому и среднему бизнесу он бьёт сильнее, чем по экономике в целом».

Объясняя причины такого положения дел, Хазин констатировал, что в РФ ещё восемь лет назад перестал работать механизм реинвестирования.

«Любая экономика требует для своего воспроизводства некоторый инвестиционный поток, — сказал экономист. — В нашей стране он состоит из трёх частей. Это бюджетная часть, которая крайне неэффективна, поскольку правительство невероятно коррупционное. Это иностранные инвестиции и внутренние инвестиции. Внутренние инвестиции денежными властями — Центробанком РФ и Минфином РФ — максимально запрещаются. Кроме того, мы единственная страна в мире, которая на фоне экономического спада повышает налоги. Это тоже закрывает внутренние инвестиционные потоки».

Иностранные инвестиции идут в страну тоже в гораздо меньшем объёме, чем раньше.

«И из-за санкций, и из-за этого у нас инвестиционная ёмкость экономики исчерпана, — сказал Хазин. — В итоге у нас экономический спад. Если же мы не изменим экономическую политику радикально, не откажемся от либеральных принципов и Вашингтонского консенсуса, то этот спад будет продолжаться. Он уже идёт шесть лет. С четвертого квартала 2012 года. Правительство отказывается это признавать. В результате на фоне реального спада и стагнации имеет место имитация бурных успехов и достижений».

Напомним, что, согласно результатам исследования, проведённого экспертами «Опоры России», Промсвязьбанка и агентства Magram Market Research, индекс деловой активности в секторе малого и среднего бизнеса России (RSBI) опустился с 53,2 пункта в первом квартале (максимальный с 2014 года) до 47,1 по итогам четвертого квартала.

«Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности в секторе. Фактически малый бизнес оказался в рецессии», — цитирует РБК авторов исследования.