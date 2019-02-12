Москва, 12 февраля, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Специалисты «Росконтроля» выяснили, какие марки чая, которые российский потребитель может приобрести на прилавках магазинов, действительно являются качественными и соответствуют заявленному на упаковках производителями. Результаты исследования, для которого были взяты образцы семи марок крупнолистового чёрного чая, опубликованы на сайте организации 12 февраля.

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Так, эксперты проверили чай таких брендов, как «Крепкие традиции», AKBAR, Tess, Riston, «Альманах», Lipton и Beta tea. Лучшим оказался чёрный байховый чай Beta Tea, который по проверенным показателям полностью соответствует всем требованиям к высшему сорту. Вместе с ним эксперты высоко оценили (на 64 балла) и цейлонский чай Tess, который также не уступает Beta Tea по качеству.

Самым худшим оказался чёрный байховый чай бренда «Крепкие традиции» (45 баллов). Сотрудники «Росконтроля» отметили, что «настой чая недостаточно яркий, вкус и аромат не гармоничные, аромат недостаточно выражен, вкус слаботерпкий». Кроме того, листы в чае крупные, недостаточно ровные, с наличием большого количества черешков и мелочи. Проверку на заявленный высший сорт этот вид чая не прошёл.

«Фактически по дегустационной оценке — второй сорт», — уточнили в «Росконтроле».

Отмечается, что содержание токсичных элементов во всех исследованных марках чая невысокое, как и количество плесеней. Не обнаружили специалисты в образцах и металломагнитной и посторонних примесей. Оказались в составе чая различные пестициды, но их содержание существенно ниже допустимых значений.

Что касается вкуса продукта, то это испытание с честью прошли далеко не все образцы. Наибольшие нарекания вызвал чай «Крепкие традиции». Его вкус — недостаточно терпкий и при этом пустой.