Вашингтон, 12 февраля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Материал Business Insider необъективен, а цель публикации состоит, по-видимому, в том, чтобы вновь запугать приграничные с Россией страны НАТО возможным нападением, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян во вторник, 12 февраля, комментируя публикацию в американском издании о российском беспилотном подводном аппарате «Посейдон».

The Official CTBTO Photostream Ядерный взрыв

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по утверждениям экспертов Business Insider, реальная цель российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон» — «развал НАТО». В материале указано, что новейшие российские торпеды способны уничтожать не отдельные города, а целые континенты, а также вызывать радиоактивное цунами.

Россия сможет применить «Посейдон» даже в случае своего «полного уничтожения», отмечено в публикации. В качестве примера приведено возможное нападение на Эстонию, которой США ввиду угрозы «Посейдона» могут отказаться прийти на помощь, что и приведет к фактическому «развалу НАТО».

«Материал, опубликованный американским изданием, сложно назвать объективным. Без всякого «Посейдона» между США и Россией сегодня имеется ядерный паритет, и любое нападение сторон друг на друга может привести к применению стратегического ядерного оружия.

Для нанесения непоправимого урона сторонам вполне достаточно использования классических элементов ядерной триады — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и стратегической авиации. Что же касается «Посейдона», то цель его разработки — ещё больше укрепить фактор ядерного сдерживания в условиях, когда в долгосрочной перспективе могут быть разработаны действительно эффективные системы противоракетной обороны.

Судя по всему, главным смыслом публикации было в очередной раз показать существование «российской угрозы» и запугать возможным нападением приграничные с Россией страны НАТО», — отметил Леонид Нерсисян.