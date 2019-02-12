Киев, 12 февраля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Украина потеряла 16% ВВП в 2014—2015 годах, заявил президент Украины Пётр Порошенко на конференции в Киеве, сообщило 12 февраля информационное агентство «УНН».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, причиной падения экономики стала гражданская война в Донбассе, утрата Крыма, а также экономические санкции со стороны России.

Напомним, в 2014 году в ходе государственного переворота к власти в Киеве пришли открытые сторонники украинского национализма. Возмущённые и напуганные украинским беззаконием, жители Крыма организовали референдум, на котором более 90% из них проголосовало за воссоединение полуострова с Россией.

Дальнейшие события доказали правоту крымчан — вопреки законам Украины, киевский режим бросил регулярную армию и «добровольческие» банды на подавление жителей Донбасса, которые требовали соблюдения своих прав и федерализации страны. С тех пор в регионе продолжается гражданская война.

Новые власти Украины начали методично обрывать все экономические связи с Россией, надеясь компенсировать убытки при помощи европейского рынка. Как показала практика, эти надежды оказались напрасными.

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