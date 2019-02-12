Москва, 12 февраля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. На Арбатско-Покровской линии метро Москвы произошёл сбой, сообщает 12 февраля Twitter метрополитена. Причиной назван «инцидент с пассажиром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

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«На Арбатско-Покровской линии увеличены интервалы движения поездов на центральном участке из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщения.

Указано, что движение поездов вводится в график.

Подробности инцидента не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве подорожание в метро произошло неожиданно для пассажиров.