Киев, 12 февраля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. «Вмешательство» России в избирательный процесс на Украине собирается доказать на Мюнхенском форуме по безопасности украинский президент Петр Порошенко. Об этом он заявил 12 февраля в ходе инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По словам Порошенко, выборы сопровождаются рядом вызовов, первый из которых — вмешательство в процесс России. Часть данных о непосредственном «влиянии» Москвы украинский лидер пообещал представить в Мюнхене.

Он утверждает, что Россия продолжает активные действия на этом направлении. Цель Москвы — остановить Украину в её пути на Запад и вернуть страну в сферу российского влияния, подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, На 31 марта на Украине запланированы выборы президента и парламента. Ежегодная конференция по безопасности пройдет в немецком Мюнхене с 15 по 17 февраля.