В Венесуэле критикуют ЕС, в РФ — миссию НАТО в Афганистане: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В венесуэльском МИДе заявили, что ЕС не должен падать к ногам США;
- Посол России в Кабуле раскритиковал работу миссии НАТО в Афганистане;
- Глава МВД Франции заявил, что антисемитизм распространяется, как яд;
- Владимир Жириновский предлагает национализировать торговые сети;
- Смартфоны запретят военнослужащим.
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