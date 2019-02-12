Вашингтон, 12 февраля, 2019, 12:02 — ИА Регнум. В США имеет место растущая эпидемия табакокурения среди детей, заявили американские чиновники от здравоохранения. В 2018 году табак курили 4,9 млн учащихся средних и старших классов, по сравнению с 3,6 млн в 2017, сообщает 11 февраля Axios.

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Показатель связан большей частью с увеличением использования электронных сигарет. Уже пять лет подряд электронные сигареты остаются крайне популярными продуктом среди старшеклассников, но в 2018 году «популярность» достигла беспрецедентного уровня эпидемии с добавлением еще 1,5 миллиона детей, заявила Анна Щухат, главный заместитель директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами определяет электронные сигареты как табачный продукт, в то время как традиционные сигареты и сигары являются горючими табачными изделиями. По словам Щухат, употребление табака является основной причиной предотвратимых заболеваний и смерти в США, и почти все употребление табака начинается в подростковом возрасте. В электронных сигаретах — высокий уровень никотина, вызывающего привыкание.

Должностные лица из ЦКПЗ и департамента здравоохранения Миннесоты обсудили выводы, которые были сделаны в рамках национальных исследований по курению табака среди молодежи в 2011—2018 годах. Данные опубликованы в издании Vital Signs. По результатам исследований:

— 27,1% старшеклассников и 7,2% учащихся средних школ употребляли табачные изделия в 2018 году. Среди студентов высших учебных заведений электронные сигареты были наиболее часто используемыми для курения (20,8%), с большим отрывом студенты курят обычные сигареты (8,1%) и сигары (7,6%), еще реже — кальян (4,1%) и трубки (1,1%).

— Среди молодежи, употребляющей табачные изделия, 2 из 5 старшеклассников и 1 из 3 учащихся средних школ используют 2 или более табачных изделий — главным образом электронные сигареты и традиционные сигареты.

Отмечается, что приблизительно 27% детей используют электронные сигареты 20 дней в месяц или чаще, что является явным признаком зависимости.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам американских ЦКЗ, 1 из 5 старшеклассников использует подобные продукты — то есть более 3 миллионов пользователей электронных сигарет по всей стране, по сравнению с 220 тысячами в 2011 г. То, что потребление электронных сигарет в США стало эпидемией, констатировал в середине декабря прошлого года главный хирург этой страны Джером Адамс.

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