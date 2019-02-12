Москва, 12 февраля, 2019, 11:50 — ИА Регнум. В России почти полторы сотни небольших банковский организаций в настоящее время находятся на грани банкротства. Речь идёт о банках с базовой лицензией, рентабельность бизнеса которых невысока из-за небольшого масштаба — традиционно такие кредитные организации работают только с клиентами своего субъекта и не имеют широкой филиальной сети. Как поясняют участники финансового рынка, устойчивость таких банков подрывают не только повышенные отчисления в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), пишет газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

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Также негативно на их положение влияет и то, что с 2019 года страховка АСВ распространилась на счета малого и среднего бизнеса, что ещё больше увеличивает взносы банков.

Вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков признал, что такая проблема слишком высоких отчислений в АСВ действительно существует. По его словам, для её решения создана особая рабочая группа. Заседание специалистов намечено на февраль, точная дата пока не сообщается, но уже известно, что в нем примет участие председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Встреча будет посвящена обсуждению проблем малых кредитных организаций.

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Эксперты считают, что небольшим организациям справедливо было бы снизить повышенную ставку до 100%. Такие послабления для небольших банков дадут им возможность увереннее себя чувствовать на рынке и позволят предлагать клиентам более выгодные продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года процедура банкротства и конкурсное производство сроком на один год были введены в отношении махачкалинского коммерческого банка «Эльбин». С иском о признании компании несостоятельной выступила госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). АО «Эльбин» нарушениями закона неоднократно привлекало к себе внимание Банка России и правоохранительных органов. В апреле 2018 года у организации была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.