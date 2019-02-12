Будапешт, 12 февраля, 2019, 11:42 — ИА Регнум.

Руководители Венгрии ищут баланс между своей ставкой на Евросоюз, желанием сохранить суверенитет — и отношениями с США, которые ввиду конфликтов с Брюсселем играют для них особую роль, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 12 февраля, комментируя высказывания министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о лицемерии Запада в отношении России.

Pavlo Petrenko Правительство Венгрии

Как сообщало ИА REGNUM ранее, во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео Сийярто сказал, что власти Венгрии «сыты по горло» тем, что в США продолжают безосновательно рассуждать о тесных отношениях Будапешта и Москвы.

Когда речь заходит о России, европейские политики также «включают» лицемерие, отметил Сийярто, напомнив, что не Венгрия, а другие страны участвуют в проекте «Северный поток — 2» и делегируют своих политиков (к примеру, Эммануэля Макрона) на Петербургский экономический форум.

Сотрудничество с Москвой не мешает Будапешту быть надежным союзником для США и НАТО, сказал венгерский министр. В Будапеште надеются, что отношения США и России будут строиться на принципах взаимного уважения, добавил он.

«Венгерский министр иностранных дел — реалист. Помню, как в одном из своих интервью в сентябре прошлого года во время визита в Россию венгерского премьер-министра Виктора Орбана Петер Сийярто сказал такую фразу: «Мы прекрасно отдаем себе отчет в размерах и политическом весе нашей страны».

Главная внешнеполитическая и народнохозяйственная ставка Будапешта — это сильный Европейский союз. Правда, силу ЕС венгры видят не в том, в чём её видят евроглобалисты. Будапешт выступает за то, чтобы силу ЕС составляли сильные государства-члены. В твердой установке венгров на сохранение суверенитета (насколько это возможно для члена ЕС) и национальной самобытности лежат корни многих проблем в их отношениях с Брюсселем. Дело, как мы помним, доходило даже до угроз санкций со стороны последнего.

Понятно, что в этих обстоятельствах отношения с США играют для правительства Виктора Орбана особую роль. Американцы, конечно, этим активно пользуются, продвигая свои военно-политические и экономические интересы. Отсюда и согласие Будапешта произвести новые закупки американских вооружений, и решение предоставить более широкие права американским военнослужащим на своей территории.

Тем не менее, при всей сложности балансирования между США и ЕС, как мы видим, венгры стараются удерживать давление на себя, настаивают на сохранении трезвомыслия и реалистичности в оценках и обстановки в целом, и конкретно отношений с нашей страной.

Россия для них, прежде всего, — это источник дешёвого газа и полезный торгово-экономический партнёр. Но не только. В Будапеште присутствует и понимание того, что без сильной и самостоятельной России их собственные надежды на сохранение самобытной Венгрии в европейском контексте обречены на провал. Венгры мало что могут изменить в сегодняшней политике США и ЕС в отношении нашей страны, но пример их хотя бы некоторой самостоятельности на российском направлении важен», — отметил Михаил Демурин.