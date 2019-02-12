Москва, 12 февраля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Государственное здравоохранение не должно быть страховым, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление члена Комитета по охране здоровья Николая Осадчего (КПРФ), рассказавшего о том, что его фракция внесла законопроект о ликвидации частных медицинских страховых компаний.

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«Оформление медицины в страховой форме представляется сегодня абсолютным злом, — сказал Делягин. — Более 20% всех расходов государства на здравоохранение идёт на самом деле на административные расходы медицинских страховых компаний. При этом дополнительная проблема заключается в том, что медицинские страховые компании, поскольку им нужно что то делать и как-то демонстрировать свою полезность и важность, загружают врачей абсолютно бессмысленной писаниной, превращая их из врачей в писарей. Если врач государственной клиники не подчиняется совершенно безумным требованиям системы медицинского страхования, которая вообще к здравоохранению никакого отношения не имеет, то он получает очень серьёзные и комплексные наказания. Поэтому в словах депутата Осадчего есть здравое зерно».

Медицинское страхование, как подчеркнул Делягин, может быть только вспомогательным инструментом, но не базовым.

«Действительно, посредника надо убрать, — сказал экономист. — Но проблема заключается в том, что главным посредником являются не частные компании медицинского страхования, а государственный фонд ОМС, который является агрессором в отношении системы здравоохранения. Поэтому в данной ситуации война с частными медицинскими компаниями ничего не изменит и ничего не улучшит, а только усугубит пагубный монополизм фонда ОМС».

Это, по словам Делягина, ровно то же самое, как пытаться повысить людям пенсию путём ликвидации частных пенсионных фондов, но при сохранении в полной неприкосновенности Пенсионного фонда РФ.

«По степени осмысленности это такая же инициатива, — сказал экономист. — Я считаю, что частные медицинские страховые компании должны быть. Потому что это один из видов бизнеса. Если есть люди, которые хотят страховать своё здоровье, то милости просим. Но государственное здравоохранение не должно быть страховым. Это извращение и вредная бюрократическая надстройка, которая не имеет никакого смысла — ни экономического, ни социального. А частный бизнес пусть живёт, если есть спрос. Только пусть его контролируют. А товарищ из КПРФ хочет по старой памяти ликвидировать частный бизнес, а государственные безобразия оставить. Эмоционально я его прекрасно понимаю, но содержательно это будет вредно».

Напомним, как сообщил сайт «ДумаТВ», КПРФ внесла законопроект о ликвидации частных медицинских страховых компаний, о чём журналистам рассказал член комитета по охране здоровья Николай Осадчий (КПРФ).

«Если идёт речь о государственных деньгах, а фонд ОМС, средства бюджетов и средства региональных бюджетов — это государственные деньги, и о том, что они используются государственными медицинскими или муниципальными, но их все меньше и меньше, организациями, то какую роль играют частные компании? Роль посредников между государственными деньгами и медицинской помощью, — сказал Николай Осадчий. — И на эту посредническую роль, по оценкам, уходит от 20 до 30 млрд рублей ежегодно, это сумма, которая могла бы полностью решать проблемы обеспечения лекарствами тех категорий граждан, которые нуждаются. Мы считаем, что это звено из системы оказания медицинской помощи можно было бы вполне безболезненно удалить».