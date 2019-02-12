Калуга, 12 февраля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому на строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в Калуге площадью 68,4 тыс. кв. метров и сроком сдачи в 2020 году выделены бюджетные ассигнования в в размере 1,2 млрд рублей в 2019 году и 642 млн рублей — в 2020-м. Об этом 12 февраля сообщается на портале правительства Российской Федерации.

Ksk40.ru Макет Дворца спорта в Калуге.

Согласно документу, глава правительства утвердил пообъектное распределение субсидий, предоставляемых в 2019—2020 годах 12 субъектам на софинансирование капитальных вложений в строительство объектов спортивной инфраструктуры. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 11,14 млрд рублей. Господдержка строительства спортивных объектов в регионах будет способствовать реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», которым предусмотрено увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Напомним, Дворец спорта в Калуге будет состоять из ледовой арены на 3000 мест, 50-метрового плавательного бассейна и бассейна для прыжков в воду с трибунами на 1065 мест, многофункционального зала для соревнований и занятий спортом, а также музея спортивной славы области и 16-этажной гостиницы. Уникальный спортивный объект планируется завершить к концу 2020 года. Он станет подарком калужанам к 650-летию города. Юбилей Калуга отметит в 2021 году.