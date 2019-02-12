Обнинск, Калужская область, 12 февраля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Приговором Калужского областного суда наказание в виде 10 лет 10 месяцев и 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено двум жителям Обнинска 23 и 24 лет, убившим собутыльника.

Kaluga.sledcom.ru Следственный эксперимент с манекеном

Как сообщил 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Обнинску СУ СК России по Калужской области Александр Кирдяшкин, следствием и судом установлено, что 5 октября 2018 года обвиняемые находились в квартире вместе с 24-летним потерпевшим и общей знакомой.

«В ходе конфликта один из обвиняемых избил потерпевшего, а также нанес колото-резаные ранения, а затем вместе со вторым обвиняемым взяли живого потерпевшего за ноги и туловище, перевалили через подоконник и выбросили из окна 4 этажа», — сказал Александр Кирдяшкин.

Причиной смерти погибшего стали колото-резаные раны, причиненные одним из обвиняемых, а также травма грудной клетки, полученная им при падении.