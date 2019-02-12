Москва, 12 февраля, 2019, 11:21 — ИА Регнум. В 2018 году продажи алкоголя выросли как в денежном исчислении, из-за инфляции и повышения стоимости, так и в натуральном выражении — примерно на 5% по всем видам продукции, кроме пива, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 12 февраля, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя итоги исследования Nielsen.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

Ранее РБК со ссылкой на исследование сообщило о росте продаж алкоголя в России в денежном исчислении на 4,6%. По данным Nielsen, рост был зафиксирован по всем видам продукции, кроме водки. При этом доля алкоголя в общем объеме продаж товаров повседневного потребления в денежном выражении снизилась с 20,2 до 20%.

«В денежном исчислении объемы продаж растут каждый год. Это естественно, потому что цены на алкоголь повышаются как минимум на уровень инфляции.

Статистика Nielsen не вполне полна, потому что они исследуют только крупноформатные продажи. В целом по рынку в 2018 году наблюдался рост объемов продаж примерно на 5% по всем видам алкоголя, кроме пива — объемы продаж пива несколько снизились.

То, что средний класс, подпадающий под исследование Nielsen, тратит на алкоголь около 20% от всех расходов на повседневное потребление, объясняется в первую очередь тем, что стоимость алкоголя в сравнении с уровнем зарплат в России очень высока, к примеру, в пять раз выше, чем в Германии. Доля расходов западных потребителей на алкоголь в несколько раз ниже», — отметил Вадим Дробиз.