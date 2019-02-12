Новосибирская область, 12 февраля, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Новосибирская область получит из федерального бюджета более 2,5 млрд рублей на строительство ледовой арены и регионального центра волейбола. Это единственный регион страны, который в 2019 — 2020 годах получит федеральное финансирование на строительство сразу двух масштабных инфраструктурных спортивных объектов.

Правительство Новосибирской области На ледовую арену и центр волейбола Новосибирская область получит 2,5 млрд

Как уточнили ИА REGNUM в правительстве области, соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации № 167-р 8 февраля подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Этим документом утверждается распределение субсидий, предоставляемых в период с 2019 по 2020 год из федерального бюджета субъектам страны на софинансирование создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры в рамках госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта».

На строительство регионального центра волейбола в Новосибирске будет направлено 830 млн рублей, на возведение многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко — 1,7 млрд рублей. Срок ввода объектов в эксплуатацию, согласно документу, — 2020 и 2022 годы соответственно.

Отметим, что старт строительству крупнейшего за Уралом волейбольного центра, который будет размещён в Новосибирске на участке площадью почти 4,5 гектара (при площади зданий около 20 тысяч кв. м), летом 2018 года дал губернатор региона Андрей Травников. Спортивная и тренировочная арены волейбольного центра смогут принимать одновременно более пяти тысяч зрителей.

Многофункциональная ледовая арена, площадью 70 тысяч кв. м, строится в рамках подготовки к молодежному Чемпионату мира по хоккею-2023. В конце 2018 года Андрей Травников провёл первое заседание оргкомитета, а в начале 2019 года был подписан ряд постановлений по данному вопросу, в том числе, о создании исполнительной дирекции МЧМ-2023 и ГКУ «Арена».