Посёлок Суземка, Брянская область, 12 февраля, 2019, 10:57 — ИА Регнум. В посёлке Суземка Брянской области разгорелся скандал с участием коммунальщика, который пытался выслушать жалобы селян, но в итоге нахамил активистке, разразился нецензурной бранью и чуть не сбил женщину своим чёрным внедорожником.

Василий Григорьевич Перов. Дворник, отдающий квартиру барыне. 1865 (фрагмент)

Как сообщило издание «Брянская улица», жители Суземки пытаются обратить внимание властей на проблему с дорогами и чисткой снега: тротуары и обочины завалены горами из снега и грязи, а проезжая часть представляет собой одну большую лужу, так что для пешеходов — в том числе и для детей, которые ходят в школу, пересекая полосу препятствий, — места просто не остаётся.

Когда администрация пообещала прислать сотрудника, который разберётся с проблемой, суземцы обрадовались, но, как выяснилось позже, — рано. На видеозаписи, отправленной в издание, не назвавший своего имени мужчина на чёрной иномарке обрушивается на жительницу села с нецензурной бранью, а затем сбегает. Позже, когда видеозапись облетит все брянские интернет-ресурсы, в незнакомце «опознают» директора управляющей компании ООО «Суземкакомсервис» Сергея Цуканова.

«Идите сначала протрезвейте, а потом лужи ищите», — заявил герой видео женщине, которая собиралась показать, по каким лужам им приходится ходить каждый день. Затем он сел в автомобиль, завёл мотор и чуть было не наехал на активистку, которая так и осталась стоять на берегу огромной лужи.

«Я тебя сейчас в рыло хлопну, иди отсюда!» — следующая реплика директора УК, адресованная автору видео. Далее в адрес женщины слышится нецензурная брань. Заканчивается видеозапись следующим диалогом:

«Куда вы вообще едете? Вы начальник или кто?»

«Я не начальник вообще».

В администрации района журналистам заявили, что Цуканов находится на больничном, однако разобраться в произошедшем всё же пообещали:

«Ему не нужно было себя так вести, он компрометирует всю администрацию. В данный момент чиновник находится больничном — с пятницы ушел с температурой. Выйдет с больничного, будем разбираться. Я не терплю данного отношения к людям», — цитирует главу районной администрации Бориса Слипухова портал «Новости Брянска«.