Москва, 12 февраля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Сегодня, 12 февраля, президент России Владимир Путин поприветствовал участников ежегодного семинара-совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На семинаре планируется обсудить вопросы отечественного судопроизводства и законодательные новации в этой сфере. «Многое сделано для повышения беспристрастности российских судов», — отмечается в приветственной телеграмме.

По мнению президента, важный шаг — создание новых самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Эта модель судопроизводства соответствует лучшим мировым стандартам.

«От эффективности судебной системы прямо зависит развитие России как правового демократического государства», — подчеркнул Путин и пожелал участникам совещания плодотворных дискуссий по укреплению законности и правопорядка в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2018 году созданы девять кассационных судов общей юрисдикции и пять апелляционных судов общей юрисдикции.

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