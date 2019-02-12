Улан-Удэ, 12 февраля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. В лесах Прибайкальского района Бурятии лесные инспекторы и сотрудник полиции выявили незаконную рубку. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 февраля, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства «Чёрные» лесорубы орудуют в лесах Бурятии

Свежие следы колёсного трактора привели в защитные леса, где и была обнаружена незаконная рубка и трактор. Приготовленные к перевозке хлысты деревьев лежали на поляне.

Объём незаконно заготовленной древесины — около 35 кубометров. Лесному фонду причинён ущерб в размере более 650 тысяч рублей. Трактор поместили на штрафстоянку, незаконно заготовленную древесину изъяли. Все материалы переданы в ОМВД. Проводятся следственные действия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «чёрного» лесоруба в Бурятии нашли по звуку бензопилы. В лесах Заиграевского района 31-летний местный житель спилил сосны общим объёмом около 6 кубометров на 170 тысяч рублей.