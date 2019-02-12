Москва, 12 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Российское правительство одобрило продление до 2025 года действие госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозпродукции, сырья и продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Борис Кустодиев. Жатва. 1914

В период с 2021 по 2025 год на реализацию программы будет выделено 4,2 трлн рублей. В 2019 году финансирование увеличено с 297 млрд до 793 млрд рублей.

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В 2020 году на развитие агропромышленного комплекса правительство выделит 742 млрд рублей вместо ранее предполагавшихся 293 млрд рублей. Общий бюджет программы увеличен с 2,2 трлн до 8,2 трлн рублей.

Первая редакция госпрограммы предполагала два этапа, первый из которых должен был завершиться в 2017 году, второй — в 2020 году.

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