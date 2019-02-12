Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 февраля, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие «Теплосервис» Переславля-Залесского Ярославской области так и не начало оплачивать тепло, получаемое от котельной ООО «МЭС». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор ООО «МЭС» Юрий Егоров.

Теплосеть в Переславле

Как сообщало ИА REGNUM, котельные Переславля накопили долги перед поставщиком газа — компанией ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», и долг продолжает расти. Это связано с тем, что все средства за отопление и горячую воду собирает единая теплоснабжающая организация — в настоящий момент это МУП «Теплосервис» (до недавнего времени этим занималось МУП «Спектр»). Ни один из этих двух МУПов практически не перечисляет деньги котельным, а котельные не оплачивают природный газ.

В конце января в Ярославле состоялось совещание по вопросам оплаты газа с участием директора департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области, директора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», администрации Переславля-Залесского, директора МУП «Теплосервис». На совещании было предложено обязать МУП «Теплосервис» переводить средства в Газпром, минуя котельную.

«Данное совещание было проведено по инициативе ООО «МЭС», так как мы по-прежнему не получаем ни копейки за поставленное нами тепло. Также переславский МУП не перечисляет ничего в Газпром за ООО «МЭС». На совещании представители области и Газпрома пытались получить от администрации Переславля и МУПа ответ на вопрос, куда деваются деньги, собранные с жителей. Однако никакого ответа они не получили», — рассказал генеральный директор ООО «МЭС» Юрий Егоров в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По информации ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» всего за ООО «МЭС» в 2018 году поступило 183,4 тысяч рублей. При этом долг ООО «МЭС» на 1 января 2019 года составлял 59,1 млн рублей. То есть деньги от муниципалов не получает ни котельная, на Газпром.

«В Переславле Ярославской области идет систематическое воровство денег за тепло. Схема отработана годами. Однако раньше не доходило до того, чтобы не платили котельной ни копейки вообще. За бюджетные учреждения мы получали средства исправно, не доходили до нас средства жителей. Теперь мы поставлены в ситуацию, когда на нашем расчетном счету нет ничего с начала 2017 года. Я считаю, что деньги за тепло выводятся с ведома администрации Переславля. Подобную же ситуацию мы наблюдаем сейчас в Ростове, где также котельная перестала получать средства за произведенное тепло. Скоро такие же проблемы начнутся и в Ярославле, — выразил свое мнение Юрий Егоров.

Главным «пострадавшим» от этой ситуации остается Газпром, так как он не имеет права отключить газ на котельных, которые снабжают жилье, школы и садики, но не может ничего получить и от котельных, которым не платит подконтрольное местной власти предприятие. Общий долг предприятий Переславля-Залесского перед «Газпром межрегионгаз Ярославль» составил на январь 2019 года 590 млн рублей.