Москва, 12 февраля, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В связи с реформой тарифов ОСАГО в Госдуме прогнозируют коллапс на рынке, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля. В Госдуме предложили создать рабочую группу.

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, в соответствии с которым страховщики получают возможность произвольного установления тарифов, что приведет к росту коррупционных проявлений, предостерег депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

«В эту сессию нам предстоит рассматривать внесение изменений в закон об ОСАГО, закрепляющих и развивающих очередные реформы рынка. Дальше в ближайшей перспективе планируется полный отказ от тарифного регулирования в этом сегменте рынка», — заявил депутат.

Он уверен, что автовладельцам будет непросто.

«В существующих условиях это будет уже не кризис, а коллапс рынка ОСАГО, и не только рынка. Не помогут никакие штрафы за езду без полиса, ни другие меры», — отметил Лысаков.

Парламентарий предложил создать рабочую группу с участием депутатов, экспертов, представителей профильных министерств и ведомств для решения проблем на рынке автострахования.