Ташкент, 12 февраля, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Уголовное дело по статьям «Злоупотребление властью или должностными полномочиями», «Получение взятки» и «Дача взятки» возбуждено против экс-главы Службы госбезопасности Узбекистана Ихтиёра Абдуллаева, сообщает узбекская служба радио «Свободы» (Озодлик).

Victor Арест

Как ИА REGNUM сообщало накануне, председатель СГБ Ихтиёр Бахтиёрович Абдуллаев, который возглавлял ведомство с января 2018 года, покинул должность председателя Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана по состоянию здоровья

Издание отмечает, что уголовное дело против Абдуллаева возбуждено на основании показаний десятка его подчиненных, арестованных около месяца назад, в частности его бывшего первого заместителя Джахангира Эгамова.

Как отмечает «Озодлик», глава СГБ «попал в немилость к президенту Шавкату Мирзиёеву после того, как тот узнал, что СГБ прослушивала телефонные разговоры членов его семьи и установила за ними наблюдение».

В Ташкенте после ареста Абдуллаева наблюдается работа правоохранительных органов в усиленном режиме, в частности, на дорогах проходят рейды, во время которых массово проверяется автотранспорт.