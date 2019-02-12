Данилов, Ярославская область, 12 февраля, 2019, 10:07 — ИА Регнум. В поселке Горушка Даниловского района Ярославской области в водопроводной воде обнаружено четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации бора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из жителей, который передал в редакцию результаты лабораторного исследования. Сам он попросил не называть его имя.

Алексей Лобанов Поселок Горушка

Поселок Горушка — пригород Данилова, он вплотную примыкает к нему. В городе и раньше циркулировали слухи о том, что вода опасна из-за бора. Житель взял пробу воды из центрального водопровода в своем доме в поселке Горушка и сдал на анализ в лабораторию «Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» Роспотребнадзора. Для сравнения он сделал забор воды из водопровода в городе Данилове.

В городской воде результаты не показали превышения концентрации бора, а вот в пробе, взятой в поселке, концентрация оказалась 1,93 мг/дм2 при гигиенической норме 0,5. То есть норма превышена почти в 4 раза.

Влияние повышенного содержания бора в питьевой воде на организм человека может иметь серьезные негативные последствия. Отметим, что в соседней Костромской области ранее возбуждалось уголовное дело после того, как в воде в городе Буе было обнаружено превышение концентрации бора в 2 раза. Вот так в одном из пресс-релизов описывала последствия употребления такой воды прокуратура Костромской области:

«При попадании в организм человека вода с завышенным содержанием бора провоцирует раздражение желудочно-кишечного тракта, нарушает процессы пищеварения, поражает печень, почки, центральную нервную систему, оказывает токсическое действие на репродуктивную функцию и на эмбрион во время беременности», — говорилось в сообщении прокуратуры Костромской области.

Глава Даниловского района Александр Смирнов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил сомнение в том, что вода в поселке может иметь значительное превышение по бору. По словам Смирнова, поселок подключен к центральному городскому водопроводу, следовательно, вода там не может отличаться от городской (о чем говорят исследования проб, взятых жителем).

Вода в городской водопровод Данилова поступает из артезианских скважин, глубина которых составляет более 100 метров. Сети обслуживает государственное предприятие «Северный водоканал». В самом предприятии корреспонденту ИА REGNUM не смогли прояснить ситуацию, но пообещали сделать пробы воды и сообщить о результатах исследований.