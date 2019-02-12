Москва, 12 февраля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддерживает расширение возможности торговли с возвращением ларьков, однако указал на то, что наличные деньги за оплату товаров пойдут на коррупцию, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Возвращение ларьков связано с тем, что уменьшилась налоговая база. Не с кого брать налоги, это одна сторона. А вторая сторона — на коррупцию денег не хватает», — заявил Жириновский.

Он указал на то, что с появлением ларьков вернется «черный нал».

«Сегодня везде безнал. Но нал был всегда у ларьков. Они торгуют — и деньги, деньги, деньги. Появится черный нал, который пойдет на коррупцию. Кто это делает? Власть делает», — указал Жириновский.

Он настаивает на том, чтобы в торговых точках покупатели расплачивались именно при помощи карточек, не наличными.

Минпромторг планирует вернуть на улицы российских городов торговые палатки и ларьки, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Таким образом власти хотят дать шанс производителям, которые не могут сегодня представить свою продукцию в магазинах торговых сетей.